E’ stato inaugurato oggi, martedì 23 aprile, nell’ambito del progetto “Tortona Città Cardioprotetta” una nuova postazione DAE con defibrillatore semiautomatico, strumento salvavita donato da Alessandro Bocchio, tortonese attualmente residente a Parigi per lavoro che negli anni ha seguito con interesse il progetto e ha deciso, in occasione del suo compleanno, di raccogliere fondi per regalare un nuovo apparecchio alla città.

Si tratta della settima installazione sul territorio comunale effettuata dal 2021: dopo piazza Duomo, il piazzale retrostante il municipio, l’area Matteotti nel quartiere Oasi, il Voltone nel parco del Castello, la frazione Castellar Guidobono e la sede di Gestione Ambiente nel quartiere San Bernardino, la nuova installazione è stata realizzata fra piazza Galluzzi e piazza Caduti di Nassiryia nei pressi dell’edificio che ospita la Casa di Accoglienza e il dormitorio “Matteo 25”.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Federico Chiodi, l’Assessore Marzia Damiani, il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo e la responsabile del progetto Giordana Tramarin che ha letto un messaggio da parte del donatore.

Oltre all’installazione dei defibrillatore “Tortona Città Cardioprotetta” ha previsto anche la realizzazione di corsi di formazione gratuiti rivolti alla cittadinanza, effettuati dalla Croce Rossa Italiana comitato di Tortona e dall’Associazione Prometeo, ai quali in questi anni hanno partecipato numerosi tortonesi, compresi volontari di associazioni e componenti delle forze dell’ordine, mentre dallo scorso anno, grazie al sostegno del Rotary Club Tortona, coinvolge anche gli studenti delle scuole superiori.