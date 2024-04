E’ stata inaugurata ieri mattina la torre faro donata dal Gruppo Franzosi e dalla ditta Meta al S.E.R. Tortona O.d.V. al gruppo volontario di protezione civile, alla presenza del Sindaco Federico Chiodi, del Vicesindaco Fabio Morreale, dell’Assessore Luigi Bonetti e del Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo.

La manifestazione si è svolta in Via Piemonte n° 12 a Tortona, presso la sede del Servizio Emergenza Radio Tortona O.d.v. Protezione Civile,

Il Presidente Fusaschi Davide , durante l’evento ha ringraziato le due ditte esprimendo le seguenti parole:

“Gentilissimi signori, Spett. Gruppo Franzosi, Spett. ditta Meta, in qualità di Presidente dell’ Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile denominata Servizio Emergenza Radio Tortona, desidero nuovamente ringraziarVi di cuore per la Vostra generosa quanto importante donazione. Un gesto nobile spontaneo che esprime e rafforza un giudizio tangibile basato sulla stima e veridicità nel credere in maniera autonoma e indelebile alla professionalità, serietà e costante impegno del nostro gruppo di Protezione Civile sempre pronto ad operare sul territorio locale e nazionale, con estrema dedizione e forza d’animo! Determinatio Virtus et amor: Determinazione coraggio e amore Credo che la determinazione sia qualcosa di assolutamente indispensabile per riuscire a consolidare, imprimere e forgiare il giusto coraggio nell’animo dei Volontari della Protezione Civile: fattori assolutamente indispensabili per rispettare e onorare la divisa con lealtà ed amore. Ascoltare, esser attenti, consolare, perdonare, esser umili, accompagnare, abbracciare, aiutare: sono verbi che a volte dimentichiamo facilmente. Bisognerebbe scriverli su una lavagnetta e leggerli ogni qualvolta usciamo dalle nostre case. Signora Elisa Taini, Signor Alberto Franzosi, grazie veramente di cuore”.

Il Comune ha ringraziato il gruppo dei volontari per la costante collaborazione garantita negli anni per affrontare le diverse emergenze che il territorio ha dovuto affrontare, fornendo sempre un servizio fondamentale.