Il *Generale C.A. Andrea Rispoli, Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, ha visitato nella giornata odierna il Reparto forestale di Alessandria, dopo avere portato il saluto dell’amministrazione al Sig. Prefetto del capoluogo alessandrino, dott.ssa Alessandra Vinciguerra.

L’occasione della visita ha consentito al Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria ed Asti, Col. Stefano Gerbaldo, di illustrare l’attività dei 16 reparti dislocati sul territorio delle due province, evidenziando come risultino in crescita i controlli e i servizi di prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali (da inizio anno, segnalate alle Autorità Giudiziarie 63 notizie di reato e contestate 140 sanzioni di natura amministrativa per un totale di 146.000€ circa).