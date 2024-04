Dopo l’esame in sede di Commissione, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2023 è stato discusso in Consiglio Comunale nella seduta che si è svolta ieri sera, lunedì 22 aprile.

La relazione dell’Assessora al Bilancio, Carlotta Carraturo, ha messo in evidenza i punti principali della gestione finanziaria. Particolare impegno è stato riservato al riaccertamento dei residui in quanto la Corte dei Conti, con una richiesta istruttoria sui rendiconti 2020 e 2021, ha raccomandato una maggiore attenzione sulla ricognizione di queste somme. Un discorso a sé è quello dei crediti di dubbia e difficile esazione per i quali è stato fatto un ragionamento prudenziale: «L’adeguata quantificazione di questi crediti – ha spiegato Carraturo – preserva l’Ente da potenziali squilibri e permette di sterilizzare una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possono pregiudicarne il mantenimento durante la gestione».

Un dato significativo è quello del risultato di amministrazione che ammonta a oltre 13 milioni di euro, cifra che subisce una serie di accantonamenti, vincoli e destinazioni, sia obbligatori che discrezionali. Tra gli accantonamenti – ha sottolineato l’Assessora al Bilancio – rientrano il fondo per interventi urgenti alla rete viaria (440.000 euro) e quello per interventi urgenti al patrimonio immobiliare (200.000 euro). Di rilievo anche la parte disponibile, il cosiddetto avanzo libero, che sfiora la cifra di 1.200.000 euro. Tali risorse potranno essere utilizzate nel corso dell’anno per finanziare spese di investimento e spese correnti a carattere non permanente.

Nei vari interventi dei Consiglieri di opposizione è stata criticata l’attuale gestione dell’Amministrazione comunale, in particolare per quanto riguarda la manutenzione della città, la riorganizzazione della macchina comunale e alcune scelte fatte in passato, tra cui il contratto con Acosì per la gestione calore.

Prima della votazione è intervenuto il Sindaco, Rocchino Muliere: «Il rendiconto finanziario si riferisce a un lasso di tempo solo parzialmente imputabile a questa amministrazione. In ogni caso – ha sottolineato il Sindaco – il risultato è positivo soprattutto se si considerano i 440.000 euro di avanzo destinato alle asfaltature, risorse che potranno essere immediatamente impegnate. Siamo consapevoli – ha concluso Muliere – delle giuste aspettative dei cittadini novesi nei confronti delle opere di manutenzione urbana e credo che i risultati incominceranno a vedersi già dalle prossime settimane».

La seduta è terminata con la votazione sulla gestione per l’esercizio finanziario 2023, che è stata approvata con 11 voti favorevoli (i gruppi di maggioranza) e 6 contrari (gruppi di opposizione).