Nella mattinata di mercoledì 17 aprile 2024 le classi 3^ dell’Istituto Marconi di Tortona hanno partecipato, presso la Sala Convegni del Centro Mater Dei Opera Don Orione, all’evento-conferenza Allenarsi per il futuro, organizzata da Rotary Club Tortona Distretto 2032. Tra i relatori alcuni membri del Club oltre alle rappresentanti di due grandi realtà del mondo imprenditoriale: Bosch e Randstad, che hanno presentato le loro aziende, il settore in cui operano e le varie attività offerte.

Nella prima parte dell’evento, ha preso la parola, in veste di ambassador del settore sportivo del Rotary Club, una famosa maratoneta, Ivana Di Martino, un’atleta che è riuscita a realizzare il proprio sogno, arrivando a conquistare la partecipazione a competizioni di livello internazionale. La sua testimonianza è stata una lezione di vita molto coinvolgente, la storia di un “allenamento alla vita” tenace e costante, coronato da successi, ma a tratti difficile. Colpita da un grave problema di salute che per lungo tempo l’ha costretta a smettere di correre, Di Martino è un esempio emblematico di volontà e di resilienza: come estenuante è una corsa sulla lunga distanza, altrettanto difficile è “rispondere” alle insidie della malattia oltre che, come lei stessa ha confessato, alla difficoltà, anche nello sport, dell’essere donna. Nonostante la parità di genere sia una realtà oramai (quasi) ovvia, le donne devono ancora oggi fare i conti con un retaggio di pregiudizi che le coinvolge dell’ambito dello sport come in quello del lavoro ma questo non ha mai tolto ad Ivana la voglia di continuare a perseguire quanto si era prefissa e di conseguire importanti traguardi, rappresentando così un modello d’eccezione per chiunque, come noi giovani, possa nutrire aspirazioni mescolate ad incertezze riguardo al divenire. Dopo questo intervento è stato chiesto ai ragazzi quali fossero i loro sogni e dalle risposte sono scaturiti spunti interessanti su cui riflettere e su cui costruire il proprio futuro, su cosa significhi avere un progetto di vita e lottare per raggiungerlo.

Nella seconda parte dell’incontro, declinato anch’esso al femminile, a riprova del ruolo sempre più importante delle donne anche nel settore dell’economia ad alto livello, Barbara Babbo, rappresentante dell’azienda Randstad e Tatiana De Luca per Bosch, hanno illustrato a noi studenti le opportunità di lavoro e le professioni richieste dalle aziende del nostro territorio, oltre ad una serie di preziosi suggerimenti su come compilare correttamente un curriculum vitae, inserendo oltre alle esperienze lavorative le soft skill acquisite, e presentandosi in modo spontaneo e sincero, requisito imprescindibile anche per un colloquio di lavoro.

Al termine dell’incontro gli studenti hanno avuto la possibilità di porre domande e di colmare i prevedibili dubbi e timori relativi al loro prossimo futuro ed ai primi approcci al mondo del lavoro. Un doveroso ringraziamento alle relatrici e all’organizzazione di Rotary Club Tortona, che puntualmente offre ai giovani tortonesi degli Istituti Superiori utili momenti di confronto con la realtà che li attende, e con coloro che, senza dimenticare di essere stati a loro volta ragazzi, e di aver conosciuto le sconfitte e la tentazione dell’abbandono, il proprio traguardo lo hanno comunque, caparbiamente, raggiunto.

Martina PERINI – 3^AR Amministrazione, Finanza & Marketing