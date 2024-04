Si confermano numerose, anche per il mese di aprile le attività alla Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi di Casale Monferrato, con numerose iniziative rivolte ai giovani lettori.

“Nati per leggere con i raccontastorie” torna con “Benvenuti dalle storie”, nelle giornate di giovedì 4 aprile e martedì 23 aprile, sempre alle ore 17,00.

Lunedì 8 aprile alle ore 17,00 in occasione della mostra “Washi-Ningyō. Le bambole di carta nella tradizione giapponese”, aperta nella Ex Cappella del Castello del Monferrato fino al 14 aprile, si terrà un laboratorio didattico per la realizzazione delle rare bambole di carta washi-ningyo con il maestro Akio Maruyama e l’Associazione Yamato di Casale Monferrato. Sono previste due sessioni: una per il bambini dai 4 agli 8 anni e una per i bambini dai 9 anni. Prenotazione obbligatoria

Dal 9 al 24 aprile in occasione della Festa della Liberazione, unitamente alla Mostra Storico Didattica “Dalla Resistenza alla Costituzione” collocata nel Torrione del Castello, con “Viva la memoria!” saranno esposti i libri per il prestito dedicati alla ricorrenza del 25 Aprile.

Martedì 16 aprile alle ore 17,00 tornano i laboratori orticoli a cura del Prof. Giovanni Ganora con “I cereali, alleati fortissimi!”, incontro utile per conoscere i chicchi che fanno bene alla salute: l‘origine, la provenienza, le virtù e i benefici. L’incontro divulgherà piccole nozioni sulle piante e curiosità, con applicazione pratica finale.

Giovedì 18 aprile alle ore 17,00, sempre alla Biblioteca “Luzzati” si terranno l’incontro di “Spazio creatività”, a cura della Biblioteca, con “La natura si risveglia” durante il quale i partecipanti potranno scoprire la bellezza degli animali e della natura che si risveglia svolgendo attività manuali creative.

Sabato 20 aprile alle ore 11,00, “Le musichestagioni”, laboratorio musicale con Giulia Motta dell’Accademia Europea d’Arte Le Muse che accompagnerà i partecipanti dai 3 ai 7 anni in un percorso che consentirà di sperimentare diverse attività melodiche, ritmiche e musicali per celebrare la primavera con spensieratezza e diverimento.

“Favoleggiando, girovagando” prosegue un intenso calendario di visite e laboratori in Biblioteca Ragazzi con le scuole locali e con le letture itineranti negli istituti del Sistema Bibliotecario del Monferrato. Dal 3 al 23 aprile saranno ospiti della biblioteca le scuole d’infanzia di Casale Monferrato “Martiri” e “Verdeblu”, le primarie “S. Paolo” e “Sacro Cuore”, oltre alla secondaria inferiore “Leardi”. Saranno inoltre ospiti le scuole primarie di Terruggia e Quattordio.

Nello stesso periodo il percorso proseguirà con le letture itineranti presso le scuole d’infanzia di Casale Monferrato “Verdeblu”, “Luzzati” e Venesio, oltre alla scuola d’infanzia di Balzola.

Tutti gli eventi saranno a partecipazione gratuita. I materiali necessari ai laboratori saranno forniti dalla biblioteca. Per aderire alle iniziative è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it o ai numeri telefonici 0142-444302 / 444308.