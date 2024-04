Fabio bertoni, 47 anni geometra presso una nota azienda locale e al tempo stesso istruttore di Ginnastica Dinamica Militare Italiana Tortona-Pontecurone, è un tipo tosto che ama e vive la sua città, ha deciso di candidarsi a Consigliere comunale con la Lista Civica Morreale.

Lo abbiamo avvicinato per capire meglio i motivi della sua scelta.

Fabio perché hai deciso di candidarti?

Voglio mettermi in gioco per contribuire al futuro della mia città e dei giovani che la vivono. Ho deciso di candidarmi come Consigliere a queste elezioni Amministrative nella Lista Civica Fabio Morreale, della quale condivido valori e ideali perché Amo la mia città, nella quale lavoro, ho costruito la mia famiglia, cresciuto i miei figli, e nella quale pratico attività sportiva e sociale.

Cosa vorresti fare in particolare?

Vorrei avere la possibilità di migliorare la qualità di vita dei giovani e delle persone che li circondano, trasmettendo a loro nuovi interessi e passioni, creando posti in cui potersi incontrare e fare attività sportiva e creare nuovi rapporti sociali e di integrazione delle varie generazioni. Desidero contribuire all’ amministrazione per combattere ogni forma di bullismo e violenza, perché ogni persona, possa essere libera di esprimersi e contribuire in libertà alla società stessa, con idee per la propria realtà civile sono convinto che una buona Amministrazione debba fare in modo che tutto ciò si verifichi.

Quanto ritieni importante tutto questo?

Credo che questi obbiettivi siano fondamentali per offrire un futuro migliore a tutti gli abitanti di Tortona. Soprattutto alle generazioni future. Spero che grazie al mio contributo e la mia passione si possa creare una comunità più adatta alle esigenze dei nostri giovani che anche grazie allo Sport possono trovare nuovi spunti di crescita personale e di sana aggregazione, cosa che purtroppo si sta sempre più perdendo.

Angelo Bottiroli

