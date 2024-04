Il prossimo 25 aprile si festeggia il 79esimo Anniversario della Liberazione.

Il programma delle celebrazioni inizia giovedì mattina alle ore 8,45 in via Garibaldi con l’omaggio al monumento ai Caduti della Divisione Acqui e alle 9,15 in piazza XX Settembre con l’omaggio all’ultimo Caduto della liberazione di Novi Ligure, M.A.V.M Mario P. Balustra.

Alle ore 9,45 da piazza Dellepiane partirà il corteo, accompagnato dal Corpo Musicale “Romualdo Marenco” di Novi Ligure, che raggiungerà piazza Pascoli per gli interventi di commemorazione. Dopo la celebrazione della Messa al campo, prevista per le ore 10,15,e la deposizione di una corona di alloro ai Caduti della Resistenza, porteranno i loro saluti il Sindaco, Rocchino Muliere, e la Presidente Anpi sezione di Novi Ligure, Graziella Gaballo. L’orazione ufficiale sarà affidata all’On. Mario Lovelli. In caso di mal tempo i partecipanti si concentreranno direttamente in piazza Pascoli per la deposizione della corona di alloro. Gli interventi si terranno nel salone della Parrocchia di S. Antonio di Viale Rimembranza, mentre la S. Messa verrà celebrata nella Chiesa adiacente.

Nella stessa giornata a Cantalupo Ligure è in programma la manifestazione “Cammino della libertà”, con raduno alle ore 9,30 in località Pertuso, pranzo al sacco alle 12,30 e ripartenza per Rocchetta Ligure con visita guidata al Museo della Resistenza. Alle ore 16 verrà deposta una corona di alloro presso la Stele dedicata alla Divisione Pinan Cichero. Seguiranno i saluti del Sindaco di Cantalupo Ligure, Pierluigi Debenedetti, e del Sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere.

Sempre giovedì 25 aprile è previsto anche un importante evento collaterale. Si tratta di “Partigiani sempre!”, spettacolo prodotto dall’Associazione “Memoria della Benedicta” e Anpi Cesena in occasione dell’80° Anniversario della Resistenza, che si terrà alle ore 21 nel Teatro Paolo Giacometti di corso Piave, 2. La rappresentazione è un susseguirsi di racconti, citazioni, canzoni che riportano alla memoria il sacrificio di uomini disposti a morire per la libertà. Autore del testo è Massimo Carlotto, le canzoni e le musiche sono composte ed eseguite dagli Yo Yo Mundi e Maurizio Camardi, la regia è di Velia Mantegazza.

Le celebrazioni termineranno lunedì 29 aprile alle ore 10 presso la Scuola Media G. Boccardo di via Ferrando Scrivia con la deposizione di una corona di alloro in omaggio ai Caduti della Tuara. Alla manifestazione parteciperanno gli alunni e i docenti dell’istituto scolastico.