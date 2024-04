L’iniziativa si inserisce nel progetto “Alessandria preziosa diffusa” e ha come obiettivo la valorizzazione di alcuni beni collegati alla mostra alessandrina , attualmente in corso a Palazzo Monferrato. Tra gli artisti presenti in mostra, Camillo Procaccini, autore delle tele conservate nella chiesa di S. Giustina.

I volontari della SIPBC sono coordinati dall’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Tortona all’interno del progetto Chiese Aperte, realizzato con contributi del’8×1000.

Per maggiori informazioni sulla chiesa vai sul Portale di Città e Cattedrali a questo link: https://www.cittaecattedrali.it/it/bces/103-chiesa-di-santa-giustina