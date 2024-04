Si inaugura domani, domenica 21 aprile 2024 alle 17:30 a palazzo Guidobono in piazza Arzano ufficialmente la Pinacoteca civica di Tortona.

In realtà la pinacoteca è funzionante già da diverso tempo ma non c’è mai stata un inaugurazione ufficiale e soprattutto non era stata ancora dedicato uno spazio ufficiale alla pinacoteca. La struttura è ospitata al primo piano del palazzo negli ampi locali e ospita tutti i quadri di proprietà dell’amministrazione comunale di Tortona che nel corso del dei secoli sono stati donati al municipio. Ci sono quadri dei maggiori pittori tortonesi ma anche opere provenienti da fuori zona.