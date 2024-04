Arriva a Diano Marina la 6^ edizione del World Folklore Festival, organizzato dall’Agenzia Turistica Liguria Travel in collaborazione con The Academy of Applied Studies Belgrade – The College of Tourism Department, in programma nel periodo primaverile e autunnale 2024 a Diano Marina, Sanremo e Cannes.

PROGRAMMA DEGLI SPETTACOLI A DIANO MARINA:

– ore 15,00: Sfilata dei gruppi folkloristici nelle vie del centro cittadino;

– ore 16,00: Esibizione dei gruppi folkloristici presso l’area manifestazioni del Molo delle Tartarughe.

Email:

liguriatravelbg@gmail.com