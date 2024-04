Sono tanti i modi in cui ognuno di noi può dare il proprio contributo alla società. Tra questi rientra anche il sostegno fornito alle ONLUS, le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale che, giorno dopo giorno, mettono in atto iniziative sociali e umanitarie volte a portare in Italia e nel mondo salute, solidarietà, aiuto e benessere.

Per sapere come dare il tuo contributo a una specifica associazione no profit, puoi visitare il sito web ufficiale e individuare la pagina “Sostienici”, nella quale, in genere, sono contenute tutte le informazioni. Se ad esempio desideri dare il tuo contributo a Medici Senza Frontiere, clicca qui e individua, tra quelli presenti, il metodo che più si adatta alle tue possibilità, scegliendo tra la donazione del 5×1000, l’acquisto di gadget, le classiche donazioni o i lasciti testamentari.

Sostenere le ONLUS con la massima semplicità: il 5×1000

La donazione del 5 per mille è il modo più semplice che ogni contribuente ha per sostenere la ONLUS che gli sta maggiormente a cuore. Nello specifico, consiste nel devolvere lo 0,5% dell’IRPEF a una delle associazioni accreditate e inserite nell’elenco presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Date le sue particolari caratteristiche, non richiede al donatore di sostenere nessun tipo di spesa aggiuntiva, ma semplicemente di decidere se e a quale organizzazione, ente o associazione no profit donare il 5‰ dell’imposta sui redditi. In base alla propria sensibilità, potrà decidere di destinare questa quota a una specifica ONLUS, ma anche a enti di ricerca medica o scientifica, ad associazioni sportive dilettantistiche, al proprio Comune di residenza, oppure a un particolare settore.

Effettuare questo tipo di donazione – che tra l’altro, è del tutto anonima – in favore di una ONLUS è semplicissimo, in quanto basta indicarne il codice fiscale nell’apposito spazio presente nel modello 730, nella Certificazione Unica o nel Modello Redditi.

Altri metodi per sostenere una ONLUS

La donazione del 5×1000 è il metodo più semplice per sostenere una ONLUS, ma certo non è l’unico. Tra gli altri troviamo:

la donazione mensile : il sostegno continuativo permette alle organizzazioni senza scopo di lucro di poter contare su entrate periodiche da utilizzare per far fronte alle spese e alle emergenze;

: il sostegno continuativo permette alle organizzazioni senza scopo di lucro di poter contare su entrate periodiche da utilizzare per far fronte alle spese e alle emergenze; la donazione libera una tantum : chi desidera sostenere un’associazione, ma non può farsi carico di donazioni periodiche, può decidere in qualsiasi momento di effettuare una singola donazione scegliendo liberamente l’importo;

: chi desidera sostenere un’associazione, ma non può farsi carico di donazioni periodiche, può decidere in qualsiasi momento di effettuare una singola donazione scegliendo liberamente l’importo; le grandi donazioni : chi ne ha la possibilità, può decidere di sostenere un’associazione nella quale crede effettuando a suo favore una donazione elevata, utile per rendere attuabili alcuni importanti progetti;

: chi ne ha la possibilità, può decidere di sostenere un’associazione nella quale crede effettuando a suo favore una donazione elevata, utile per rendere attuabili alcuni importanti progetti; la partecipazione a eventi solidali : alcuni enti no profit organizzano periodicamente degli eventi finalizzati a raccogliere fondi per portare avanti importanti progetti. A seconda dei casi, potrà trattarsi di spettacoli teatrali, cene sociali, feste, banchetti e via dicendo. Il sostegno, in questi casi, può essere dato tramite il semplice acquisto del biglietto e attraverso donazioni da effettuare durante l’evento;

: alcuni enti no profit organizzano periodicamente degli eventi finalizzati a raccogliere fondi per portare avanti importanti progetti. A seconda dei casi, potrà trattarsi di spettacoli teatrali, cene sociali, feste, banchetti e via dicendo. Il sostegno, in questi casi, può essere dato tramite il semplice acquisto del biglietto e attraverso donazioni da effettuare durante l’evento; l’acquisto di gadget: biglietti d’auguri, bomboniere, magliette e oggetti di ogni genere. I gadget proposti dalle ONLUS possono essere di varia natura, ma tutti sono finalizzati a ottenere, tramite la loro vendita, fondi utili per finanziare progetti e iniziative di vario genere.

Per finire, tra gli strumenti che consentono di sostenere l’operato di una ONLUS rientrano i lasciti testamentari.

Il valore delle associazioni no profit

Le associazioni no profit portano valore aggiunto nella società, a livello nazionale o mondiale, aiutando le fasce più deboli. Chi desidera fare la propria parte per costruire un mondo migliore, può offrire il proprio sostegno economico.

Il metodo più semplice consiste nel devolvere all’organizzazione di proprio interesse il 5×1000, attraverso la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi. In alternativa, è possibile effettuare donazioni, acquistare gadget, partecipare a eventi oppure effettuare lasciti testamentari.