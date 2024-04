Dato il successo riscontrato con il servizio offerto in via sperimentale lo scorso anno, Aromatica rilancia con due giorni di navetta gratuita per coloro che arriveranno in treno alla stazione di Diano nelle giornate di sabato 4 e di domenica 5 maggio.

L’iniziativa punta a facilitare gli spostamenti dei partecipanti, consentendo loro di immergersi pienamente nella bellezza dell’evento senza preoccuparsi dei trasporti e del parcheggio.

La navetta sarà operativa dalle ore 10:00 alle 18:30 e collegherà non-stop la stazione ferroviaria di Diano con il centro di Diano Marina, con fermata unica in via Cesare Battisti. Questo servizio, disponibile anche in senso contrario, permetterà ai visitatori di spostarsi in modo comodo e veloce, senza necessità di prenotare. La frequenza delle corse sarà di circa 20’, con maggior intensità in caso di necessità. È prevista una breve pausa nell’ora di pranzo.

Si consiglia agli interessati di non attendere gli ultimi momenti per usufruire del servizio, poiché in alcuni periodi della giornata potrebbe verificarsi un’affluenza significativa.

Questo servizio rappresenta un passo avanti nell’ottica di rendere Aromatica, evento da sempre sensibile a queste problematiche, più accessibile e inclusiva, promuovendo al contempo uno stile di vita sostenibile e la valorizzazione delle bellezze del territorio. L’opportunità di poter contare su un servizio di trasporto gratuito e dedicato rende l’esperienza di Aromatica non solo un viaggio sensoriale alla scoperta di profumi e aromi, ma anche un’occasione per vivere la Riviera in modo pratico e concreto.

Tra le iniziative di Aromatica 2024 è da segnalare anche l’escursione di domenica 5 maggio “Tra fiori, aromi e antichi ulivi”, con la guida ambientale escursionistica Laura Brattel, grande esperta di foraging. Il ritrovo è fissato alle ore 9:00 in piazza Martiri della Libertà, davanti al Palazzo comunale. Il percorso, ad anello, è di 5 km, con dislivello totale di 200 metri, durata circa 4 ore. I posti disponibili sono solo 25. Info e prenotazioni: +39 349 676 2020.Il sito di Aromatica è in continuo aggiornamento: è possibile attivare le notifiche per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale, seguire Aromatica su social media per accedere a contenuti esclusivi e iscriversi alla newsletter (direttamente dal sito web aromaticadianese.it) per ricevere informazioni direttamente nella propria casella di posta elettronica.Sul sito è inoltre disponibile l’elenco delle strutture alberghiere che – con la collaborazione di Federalberghi Golfo Dianese – nei giorni della manifestazione riserveranno agli ospiti, per permanenze di almeno due notti, una tariffa di riguardo.

“Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure” è la grande rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche, alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia, ai prodotti tipici locali, con expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, concorsi, un’area dedicata allo street food di qualità, e molto altro ancora. L’evento – organizzato dal Comune di Diano Marina e da Gestioni Municipali – è realizzato con la partecipazione dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria e grazie all’impegno di qualificati partner: Supermercati Arimondo Pam ed Eurospin (main sponsor), Frantoio Venturino (gold sponsor), Il Giardino dell’Edilizia, Banca d’Alba, Rb Plant, Acqua Calizzano, Generali Assicurazioni Piazza Rossini Imperia e Intesa Grandi Impianti.

Aromatica si avvale anche del patrocinio del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e della Prefettura e della Provincia di Imperia.

“Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure”

3-4-5 maggio • Diano Marina IM(Autostrada A10: uscita San Bartolomeo al mare. Stazione ferroviaria: Diano)

Aromatica è organizzata da Gestioni Municipali Spa per conto del Comune di Diano Marina, con il sostegno di Regione Liguria, Assessorato all’Agricoltura, Camera di Commercio Riviere di Liguria. Collaborano i Comuni del Golfo Dianese.

Sito Internet: www.aromaticadianese.it

E-mail: aromaticadianese@gmail.com

Facebook: AromaticaDianese

Instagram: aromaticadianese

Twitter: aromaticadiano

TikTok: aromaticadianese