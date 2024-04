Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: manca un mese all’undicesima edizione di Aromatica, l’evento che celebra le erbe aromatiche, le eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia e i prodotti tipici locali.

La manifestazione, che si terrà a Diano Marina dal 3 al 5 maggio, è un’opportunità unica per immergersi in un mondo di incantevoli profumi, irresistibili sapori e affascinanti tradizioni. Expo, conferenze, presentazioni, cooking show, cene a 4 mani, ospiti prestigiosi, Premio Aromatica e molto altro: un puzzle complesso che troverà compimento nel corso dei prossimi 30 giorni.

Il sito internet e i social della manifestazione verranno via via aggiornati con le novità più recenti e le anticipazioni. È sin d’ora possibile attivare le notifiche per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale, seguire Aromatica sui social media per accedere a contenuti esclusivi e iscriversi alla newsletter (direttamente da aromaticadianese.it).

L’evento – organizzato dal Comune di Diano Marina e da Gestioni Municipali – è realizzato con il sostegno di Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria e grazie all’impegno di qualificati sponsor e partner.

“Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure”3-4-5 maggio

Diano Marina IM

(Autostrada A10: uscita San Bartolomeo al mare. Stazione ferroviaria: Diano)

