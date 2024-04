Si è spenta ieri mattina a Diano Castello, all’età di 58 anni, dopo aver lottato con un’inesorabile malattia, Manuela Leotta, persona molto nota nel Golfo Dianese. Sin da giovane ha fatto parte dello staff del Bowling di Diano, la struttura creata negli anni ‘80 dal padre Salvatore, per il cui rilancio si è fortemente battuta negli ultimi anni come membro del consiglio di amministrazione. Apprezzata anche per il suo impegno in favore della comunità e del territorio, in passato è stata, per più mandati, assessore del Comune di Diano Castello. Lascia due figli, Chiara e Stefano, e il compagno Antonello.

Il funerale si terrà venerdì 5 aprile, alle ore 15 presso la chiesa parrocchiale di Diano Castello.