Domenica 7 aprile alle ore 16.00 avrà luogo la prima delle visite culturali organizzate da Italia Nostra APS Sezione di Alessandria in collaborazione con il Comune di Alessandria e la società “Gestioni Cimiteriali s.r.l.” per la valorizzazione del Patrimonio Culturale rappresentato dal Cimitero Monumentale di Alessandria.

La visita seguirà l’itinerario predisposto in occasione della mostra documentaria “Eternità ed Eclettismo: storia, arte e architettura del cimitero monumentale di Alessandria” organizzata dall’Archivio di Stato di Alessandria in collaborazione con il Comune di Alessandria e la Sezione cittadina di Italia Nostra per la “Domenica di Carta” 2023, la giornata che il Ministero della Cultura dedica alla visita delle Biblioteche e degli Archivi dello Stato.

Attraverso l’esposizione di documenti tratti dall’archivio comunale, custodito a titolo di deposito nell’Archivio di Stato, erano stati presentati documenti relativi alla storia, ai progetti ed agli ampliamenti del cimitero monumentale, un vero e proprio “museo a cielo aperto” che costituisce uno dei complessi architettonici più grandiosi e suggestivi della città, nonché un fulgido esempio di eclettismo stilistico.

Le visite al Cimitero Monumentale sono libere e gratuite e non è necessaria la prenotazione.



Per informazioni: 328-7175254