“Acqui Terme si prepara ad ospitare la partenza della 4^ tappa del Giro d’Italia numero 107 che si terrà il 7 maggio. Dal 12 aprile fino alla partenza della tappa di martedì 7 maggio, la città si tinge di rosa grazie alla programmazione di una serie di eventi nell’evento. Tutti da vivere insieme, trasformeranno Acqui Terme in una grande piazza colorata e valorizzeranno in modo corale un territorio con un’offerta ricca e diversificata che ne esalteranno l’anima: turistica, culturale, enogastronomica, commerciale e sportiva.

Per accompagnare la partenza del Giro – evento mediatico di risonanza mondiale, Acqui Terme – a partire dal primo appuntamento in programma il 12 aprile alle ore 21.00 presso la Sala conferenze Ex Kaimano ad Acqui Terme – mette in scena numerose iniziative che interpretano tutte le inclinazioni della città legate dalla passione per il ciclismo.

In calendario incontri con ex ciclisti professionisti, che hanno dato lustro alla nostra nazione, moderati da autorevoli giornalisti sportivi che toccheranno temi a noi cari tra cui un amarcord del mondo del ciclismo acquese. Inoltre eventi sportivi, intrattenimenti vari, negozi aperti e degustazioni delle nostre eccellenze eno-gastronomiche. Appuntamento da non perdere è la conferenza stampa di presentazione di “Aspettando il Giro” che si terrà sabato 6 aprile alle ore 11:00, in cui verranno svelati alla stampa ed alla cittadinanza maggiori dettagli. Noi aspettiamo il Giro ed il Giro vi aspetta ad Acqui Terme!” dichiara il Sindaco della Città di Acqui Terme il Dott. Danilo Rapetti Sardo Martini.

