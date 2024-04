Questa mattina si è svolta, presso il monumento in corso Leoniero, la tradizionale cerimonia del 25 aprile, organizzata insieme all’ANPI Tortona, dedicata quest’anno al ruolo delle donne nella Resistenza sul territorio. Come già da qualche anno la manifestazione si è chiusa con le premiazioni del concorso “La Costituzione oggi”: i riconoscimenti sono andati alla classe 4’AA Chimica e alla 5’ AS Scienze applicate dell’Istituto “Marconi”, alla classe II del corso Operatore del benessere dell’istituto “Santachiara”, alla 2’ A Scienze umane del Liceo “Peano” e al CIOFS FP “San Giuseppe” che custodirà per i prossimi dodici mesi la bandiera della Brigata partigiana “Arzani”.

Nel pomeriggio, a Castellar Ponzano, la cerimonia in ricordo di Bruno Prati, ucciso alla Benedicta.