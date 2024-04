Lunedì 22 aprile, presso la Biblioteca Civica nella sezione Ragazzi nel Chiostro dell’Annunziata, dal Sindaco di Tortona Federico Chiodi e dall’assessore Marzia Damiani sono state presentate le proposte per il Centro Estivo comunale previsto per l’estate 2024. Le iscrizioni saranno aperte dal 22 aprile, mentre i centri estivi si svolgeranno dal 1′ luglio al 9 agosto. Per la fascia d’età 6 mesi e 4-5 anni la sede sarà quella consieta del polo educativo in via Trento dove hanno sede i nidi “Arcobaleno” e “Mary Poppins”, mentre la novità di quest’anno è rappresentata dalla nuova sede riservata alle due fasce di età 5-6 e 7-14 anni che sarà lo Chalet Castello, nella prospettiva di ospitare, dal prossimo settembre, anche i doposcuola de “La casa del bambino” e di “Mediamente”.

Diverse, come sempre, le attività previste per bambini e ragazzi: piscina, sport, musica, giochi in lingua inglese, pittura verticale, letture in Biblioteca e per i più grandi anche rafting, mare, arrampicata, corsi di avvicinamento alla boxe, pet therapy, uscite alla scoperta del territorio e due giornate dedicate, rispettivamente, alla legalità e al volontariato. Il 1′ luglio inoltre, è prevista la partecipazione all’evento legato al passaggio in città del Tour de France.