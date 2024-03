Prende il via questo fine settimana “Vediamoci in Novi”, rassegna di eventi e iniziative culturali che animerà il centro cittadino lungo tutto l’arco dell’anno.

«Il nostro obiettivo – sottolineano il Sindaco Rocchino Muliere e il Vice Sindaco Simone Tedeschi – è quello di rilanciare l’attrattività del centro storico in un momento difficile per il commercio. Crediamo che la valorizzazione delle manifestazioni, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria e grazie a una programmazione puntuale, possa contribuire a riportare le persone a frequentare il centro cittadino e fare da volano per uno sviluppo del settore. Si tratta di un percorso lungo, ma pensiamo che la strada intrapresa possa in futuro portare dei benefici concreti».

Il programma dei primi due mesi inizia con il ritorno del Sabato dei bambini. Il primo appuntamento, che si terrà sabato 9 marzo, è dedicato alla magia: dalle ore 15 i bambini avranno la possibilità di imparare l’arte magica e di assistere a spettacoli diffusi attraverso quattro postazioni allestite nelle vie del centro. Saranno messi a disposizione kit di micromagie, enigmi e giochi divertenti per coinvolgere attivamente tutta la famiglia. Nella “zona show” si terrà anche un grande spettacolo con un mago professionista. In caso di maltempo la manifestazione si terrà nel centro fieristico Dolci Terre di Novi.

Sabato 16 marzo (dalle ore 15,30 alle 18) è la volta della caccia al tesoro a cura della fumetteria Akira di via Marconi (informazioni al numero WhatsApp 351.6431027). Gli eventi di marzo si chiudono sabato 23 con Novantico: il gran mercato del piccolo antiquariato ritorna in edizione speciale in occasione della Pasqua con l’aggiunta del mercatino alimentare in via Roma e del mercatino degli hobbisti in via Girardengo.

Il programma prosegue sabato 20 aprile (ore 16) con l’escape room a cura di One Way Out: risolvi enigmi, rebus e indovinelli dislocati in cinque luoghi culturali e storici della città. Ogni team sarà formato dai 2 agli 8 componenti. L’evento è un’anteprima dell’edizione 2024 del Novi Games Con che si terrà al centro fieristico Dolci Terre di Novi sabato 27 e domenica 28 aprile. Particolarmente ricco l’ultimo week end di aprile che presenta due appuntamenti da non perdere. Al gran mercato del piccolo antiquariato Novantico di sabato 27 aprile si aggiunge un gradito ritorno, quello di Novinfiore, mostra mercato di piante e fiori, giardinaggio e artigianato, organizzata in collaborazione con il consorzio “Il Cuore di Novi”, che si svolgerà nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 aprile a partire dalle ore 10.

Sono numerosi gli eventi che proseguiranno nella stagione primaverile, i cui dettagli saranno svelati prossimamente. Tra le anticipazioni possiamo citare una nuova edizione del Sabato dei bambini (11 maggio) dal titolo “Arte in festa”, l’inedita Dolci Terre di Primavera (dal 17 al 19 maggio), una vera e propria rassegna enogastronomica nel centro storico con produttori locali, eccellenze del territorio e foodtruck regionali e dal mondo, un’altra edizione speciale di Novantico (25 maggio) con hobbisti e mercatino agroalimentare in via Roma, la festa di fine scuola (8 giugno) e la festa della musica (21 giugno).