L’Associazione Alessandria Sud e la SOMS di Corso Acqui hanno ospitato ieri pomeriggio pomeriggio i *Carabinieri* della Stazione Alessandria Cristo nell’ambito del programma di incontri informativi sul fenomeno delle truffe in danno degli anziani e della fasce deboli. I Carabinieri hanno fornito consigli utili a evitare di cadere nei sempre più abili raggiri dei truffatori; *consigli chiari e semplici*, di facile attuazione, che in molte occasioni hanno già ottenuto il risultato di smascherare i malviventi che si spacciavano per incaricati di pubblici servizi o per appartenenti alle forze dell’ordine, consentendo anche di denunciarli o arrestarli.

Nel corso dell’incontro, i Carabinieri hanno messo a disposizione dei presenti *volantini* riportanti i consigli trattati, un utile promemoria da consegnare anche a chi non ha avuto la possibilità di partecipare all’evento. Curioso ed efficace anche l’invito a chiamare subito il 112.