Il Prefetto della provincia di Imperia, Valerio Massimo Romeo, ha presieduto stamane una riunione tecnica interforze per l’attuazione di rigorose misure di vigilanza e controllo in ragione dell’allarme terroristico a seguito del grave attentato avvenuto a Mosca nei giorni scorsi.

All’incontro erano presenti il Vicequestore Vicario, Dott. Paolo Pizzimenti, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Marco Morganti, il Comandante del Gruppo Imperia della Guardia di Finanza, Ten. Col. Nicolò Francalanci, il Dirigente del Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia, Dott. Martino Santacroce.

In attuazione delle direttive diramate dal Ministero dell’Interno, il Prefetto Romeo ha disposto l’immediata intensificazione dei controlli ai valichi di frontiera di Ventimiglia, con il potenziamento h24 del personale della Polizia di Frontiera, della Guardia di Finanza e di ulteriori unità di militari dell’esercito dell’Operazione Strade Sicure che, com’è noto, sono state recentemente assegnate dal suddetto Dicastero per le esigenze del comune di Ventimiglia.

Questi ultimi opereranno presso i valichi di frontiera anche nelle ore diurne con il coordinamento della Polizia di Stato.

La strategia operativa, varata nel corso della riunione di stamane, prevede, infatti, la rimodulazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica nei posti di polizia di confine, dove verranno attuati rigorosi controlli sui veicoli in ingresso dal confine francese, con lo specifico obiettivo di procedere ad attente verifiche, in particolar modo su mezzi e persone ritenute sospetti.

Tale azione, condotta dal Prefetto di Imperia in sinergia, peraltro, con il Prefetto di Nizza, Hugues Moutouh per la parte di competenza francese, oltre a rafforzare la cooperazione già in essere tra le due Prefetture, si pone il comune obiettivo di porre in campo le rispettive Forze di Polizia per innalzare al massimo i livelli di attenzione rispetto alla potenziale minaccia terroristica.

Altro versante delicato, per quanto concerne la specifica azione di controllo, riguarda la stazione ferroviaria di Ventimiglia, dove sono già in essere presidi fissi delle Forze dell’Ordine.

In tale direzione, il Prefetto ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo e verifica dei passeggeri in transito da e per la Francia, già efficacemente assicurati dal personale della Polizia Ferroviaria, anche attraverso frequenti passaggi e soste presso il sito in argomento delle pattuglie della Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nell’ambito del controllo dinamico del territorio.