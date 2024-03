Personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, nella giornata di ieri ha proceduto alla perquisizione nei confronti di due minori residenti in provincia, denunciati in stato di libertà, in quanto ritenuti gli autori dei numerosi episodi di imbrattamento e incendio ai danni, tra l’altro, della scuola elementare “Paolo Maldini” di Mandrogne.

Le indagini, condotte dalla DIGOS e dalla Stazione Carabinieri di San Giuliano Vecchio, hanno permesso di ricostruire le dinamiche, il sequestro degli strumenti utilizzati e l’identificazione dei responsabili degli episodi, segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta.