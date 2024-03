RIMA NAZIONALE

martedì 5 marzo 2024 ore 21 |TEATRO SOCIALE VALENZA (AL)

mercoledì 6 marzo 2024 ore 21|TEATRO CIVICO OLEGGIO (NO)

martedì 19 marzo 2024 ore 21| TEATRO SANT’ANNA BEINASCO (TO)

SECONDO LEI

Scritto e diretto da Caterina Guzzanti

Con Caterina Guzzanti e Federico Vigorito

Infinito – Argot produzioni

Martedì 5 marzo, Caterina Guzzanti arriva in regione, nel cartellone di Piemonte dal Vivo, per presentare in Prima Nazionale il suo primo testo di prosa e la sua prima regia dal titolo Secondo Lei.

Il debutto è previsto il 5 marzo al Teatro Sociale di Valenza – dove la compagnia teatrale sarà presente già nei giorni precedenti per le ultime prove – e prosegue il suo tour in regione con una tappa al Teatro Civico di Oleggio mercoledì 6 marzo e con una tappa in provincia di Torino, al Teatro Sant’Anna di Beinasco il 19 marzo.