Sabato 16 marzo, in via Carducci 7 a Tortona, verrà inaugurata la sede elettorale per la ricandidatura di Federico Chiodi a Sindaco della città.

L’evento, organizzato a partire dalle 17.00, vedrà la partecipazione del primo cittadino, oltre che dei candidati delle liste che correranno per appoggiare la riconferma di Chiodi: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e la Lista Civica Fabio Morreale.

L’inaugurazione sarà l’occasione per incontrare la cittadinanza, anche in vista dei tavoli programmatici previsti per il prossimo 23 marzo, che confluiranno nella proposta elettorale con la quale la coalizione di Centro Destra si presenterà alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024.

Al termine dell’evento ci sarà un buffet per i partecipanti.

Messaggio elettorale – Committente Responsabile: Vittorio Savarro