Dolceacqua si prepara ad accogliere un altro evento nell’ambito del gemellaggio con il Comune di Monaco, avvenuto il 3 novembre dello scorso anno.

Sabato 23 marzo, infatti, nella sala di vetro del castello Doria, si esibiranno gli allievi del corso di mandolino dell’Accademia di Musica Ranieri III di Monaco.

“A nome dell’Amministrazione Comunale”, dichiara il Sindaco Fulvio Gazzola, “Desidero ringraziare il Comune di Monaco, l’Accademia Ranieri III e tutte le persone che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento, che conferma ancora una volta che la firma del gemellaggio con Monaco non è stato un punto di arrivo, bensì un punto di partenza per un cammino comune fatto di condivisione e collaborazione tra le due comunità”. L’inizio del concerto è previsto per le ore 16 e l’ingresso sarà libero