Il prossimo incontro, con il “Tea con l’Autore” per celebrare la Giornata della Donna, sarà venerdì 8 marzo alle 16,30, con Monica Di Rocco e il suo ‘Ricordati di me: la bicicletta scassata e altre storie’ (De Ferrari).

Di Rocco è docente di Arte e Immagine presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Dolceacqua e arte-terapeuta; è inoltre membro di alcune importanti associazioni come P.E.N.E.L.O.P.E. (Associazione Donne del Ponente per le Pari Opportunità); Alfapsy (Associazione Federativa Alternativa di Psichiatria) e Psichiatria Democratica e, attualmente, collabora come arte-terapeuta per il reparto di psichiatria dell’ospedale CHPG del Principato di Monaco.

Il libro che presenterà è una raccolta di ricordi d’infanzia di sua madre, Antonietta Talia, che la scrittrice ha ripreso quando l’Alzheimer non le ha più permesso di continuare e il racconto prosegue con il percorso mamma/figlia attraverso la malattia e la scoperta dell’arte-terapia, da parte della Di Rocco, come auto-cura e non solo…

Un incontro da non perdere in cui, oltre alle tematiche del libro, saranno affrontate anche le tante problematiche che, ancora oggi, le donne sono costrette ad affrontare per affermare il loro essere al mondo, compresa la violenza domestica, sempre presente nelle cronache quasi quotidianamente!

La 13^ edizione della rassegna è realizzata grazie all’importante patrocinio e contributo dell’amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare; all’organizzazione del Centro Incontro e del suo Presidente, Matteo Lupi; alla collaborazione di Cinzia Dotti della Biblioteca Comunale ‘Alfea Possavino Delucis’; alla libreria Libri al Mare di Antonio Avignone e, infine, alla giornalista Viviana Spada, per i contatti con gli autori e la presentazione dei loro volumi.

Prossimo appuntamento giovedì 21 marzo con Maurizio Lanteri e il romanzo ‘L’oro del francese’ (Mazzanti Libri), un ‘noir mediterraneo’, vincitore dell’edizione 2023 del Premio Letterario Città di Mestre.