Ponente in Rosa: a Diano Marina rallentamenti in via Aurelia dal 6 all’8 marzo

In occasione del passaggio della gara ciclistica Ponente in Rosa, nel primo pomeriggio dei giorni 6,7,8 marzo (da mercoledì a venerdì compreso) la circolazione sula via Aurelia subirà dei rallentamenti. Il comando di Polizia Locale di Diano Marina informa che il passaggio sull’Aurelia nel tratto di Diano Marina avverrà in tutte e 3 le giornate indicativamente a partire dalle 13.30 e durerà fino alle ore 16.00 circa. L’utenza viene informata al fine di organizzarsi, magari limitando il più possibile il transito sull’Aurelia in tali face orarie.

1^ TAPPA, BORDIGHERA – PIETRA LIGURE (6 MARZO 2024) – Nella seconda giornata agonistica, mercoledì 6 marzo, Il Trofeo Ponente in Rosa farà tappa da Bordighera a Pietra Ligure. La prima delle tappe in linea partirà alle 13, 45 e le protagoniste dovranno percorrere 112 chilometri . Dopo il tratto iniziale su strade di Madonna della Ruota e Ospedaletti, la corsa entrerà in Sanremo. Nella città del Festival le atlete transiteranno in Corso Marconi, Corso Orazio Raimondo, poi Cavallotti e Mazzini, per poi proseguire sull’Aurelia a Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano a Mare, Aregai, San Lorenzo a Mare, Imperia (Ponte Impero). Al chilometro 41 verrà scollinato il Capo Berta (quota 122, Gran Premio della Montagna di seconda categoria), e a Diano Marina ( km 43, 400) ci sarà lo sprint a punti. Seguiranno i passaggi a San Bartolomeo a Mare, Cervo, Capo Cervo, Andora, San Bartolomeo (sprint, km 57, 2), Bossaneto, Stellanello e Gran Premio della Montagna al Testico (quota 454, chilometro 69, prima categoria). Dopo la picchiata su San Damiano, Crocetta, Caso e Villanova d’Albenga il “Ponente” entrerà in Albenga, Campochiesa, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano e Pietra Ligure, con arrivo in via Don Giovanni Bado.



Giovedì 7 marzo la seconda tappa in linea si svolgerà con partenza e arrivo a Diano Marina, città fedelissima al Trofeo Ponente in Rosa. Sarà una tappa di soli 71,500 chilometri con partenza alle 13, 30, tuttavia con dislivelli impegnativi da superare. Inizialmente le atlete percorreranno a lungo la Statale Aurelia, e dopo il transito a San Bartolomeo a Mare, Cervo, Capo Cervo, Andora e Capo Mele ci sarà lo sprint a punti a Laigueglia, al chilometro 12, 700. Ad Alassio inizierà la scalata a Monte Pagliassa, quota 448, Gran Premio della Montagna di prima categoria, al chilometro 25,900. Le atlete proseguiranno la fatica a San Damiano, Testico e a quota 672 del Passo Ginestro (sempre Gran Premio della Montagna di “prima”) al trentanovesimo chilometro. La successiva discesa sarà breve: a Cesio la strada s’impennerà ancora fino a Colle San Bartolomeo ( 624 metri, chilometro 44, 700), Gran Premio della Montagna di “seconda”. Nel tratto finale pedaleranno sulle strade di Caravonica, San Lazzaro Reale, Chiusavecchia, Pontedassio, Oneglia (Comune di Imperia), salita di Capo Berta con Gran premio della Montagna di seconda categoria, a soli 3, 200 chilometri dall’arrivo in via Roma a Diano Marina. Il culmine del “Berta” è a quota 122 metri.



Il 3° Trofeo Ponente in Rosa terminerà nel giorno della Festa della Donna (8 marzo) con una tappa di 88,3 chilometri con partenza da Marina degli Aregai ed epilogo nel centro di Diano Marina, in Corso Roma. La Aregai-Diano scatterà alle 13, 30 e transiterà a San Lorenzo al Mare, Imperia (Ponte Impero), Imperia (via Don Abbo), a Pontedassio (chilometro di gara 18, 600) sulla Via Nazionale ci sarà uno sprint intermedio, e a seguire le atlete passeranno sempre a Pontedassio in Via Torino, e a Chiusavecchia inizierà la salita verso Cesio e Pian del Ginestro. Il Gran Premio della Montagna di prima categoria del Ginestro è posizionato al chilometro 34, 700. Le atlete faranno rotta verso Testico, San Damiano, Crocetta, Caso e Villanova d’Albenga. Lambiranno il mare a Lusignano (sprint a punteggio al chilometro 62), poi ad Albenga, Alassio, Laigueglia e al chilometro 77, 700 scollineranno il Capo Mele, Gran Premio della Montagna di seconda categoria. Dopo la discesa su Andora affronteranno l’impennata di Capo Cervo prima di arrivare a San Bartolomeo a Mare e nel cuore di Diano Marina. Davanti al Municipio ci sarà la premiazione finale dell’evento griffato Loabikers. LE SQUADRE PARTECIPANTI EF Education-Cannondale

KDM – Pack Cycling Team

DD Group – Multum Accountants

Canyon – Sram

Nazionale Stati Uniti d’America

Nazionale Svizzera

Nazionale Ucraina

BTC City Ljubljana – Zhiraf – Ambedo

Ciclismo Insieme

Aromitalia 3T Vaiano

Isolmant-Premac-Vittoria

Mendelspeck Ge-Man

K2 Women Team

BePink-Bongioanni

Top Girl – Fassa Bortolo

Maxx- Solar Rose Women Racing

Pacific-Nestlè Fitness team Polonia

Komugi-Grand Est

Tashkent City Uzbekistan

WV Schijndel Women U23

Dukla Praha

UCI WCC Women’s Continental Team

Chambery Ciclisme Competition

Mat Atom Developer Wroclaw

AR Monex

Team Zhiraf

Primeau Velo – Groupe Abadie

Emabrace World Cycling

Gauss Grecia

Pro Cycling Telefono: 3356872887 Email: loabikers.uci@gmail.com Sito: https://www.loabikers.com/gara-donne-elite https://strada.federciclismo.it/it/race/trofeo-ponente-in-rosa/169501/