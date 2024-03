Schianto questa mattina sulla S.P.82, tratto Piovera-Lobbi. Secondo la prima somma ricostruzione lo schianto è in seguito della perdita del controllo da parte della conducente, con autovettura che è fuoriuscita dalla carreggiata. Sul posto, i *Carabinieri* di Sale. La donna è stata trasportata presso il Pronto Soccorso di Alessandria in codice giallo per le ferite riportate.

