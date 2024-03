Mercoledì 3 aprile al Teatro Civico di Tortona, alle ore 10 per gli studenti dell’Istituto “Marconi” e in replica aperta al pubblico alle 21, si terrà lo spettacolo “Deus ex plastica” portato in scena da Naif Teatro; l’iniziativa è organizzata e presentata dal Gruppo Alpla.

La rappresentazione teatrale “Deus Ex Plastica” non è solo intrattenimento, ma una vera e propria esperienza interattiva che coinvolge il pubblico in un dibattito stimolante e provocatorio. Attraverso un quiz a premi condotto da un presentatore, un’Intelligenza artificiale, i ragazzi vengono guidati in un viaggio attraverso i paradossi della società plastic free. Gag, giochi e improvvisazione si mescolano in un’ora di delirio a tre, dove ridere, piangere e dibattere diventano parte integrante dell’esperienza.

Ma l’obiettivo dello spettacolo non è solo divertire, bensì fornire al pubblico una panoramica approfondita sul tema della plastica e delle sue implicazioni. Senza retorica e senza moralismi, “Deus Ex Plastica” invita gli spettatori a uscire dalla sala teatrale con il dubbio come compagno di viaggio, consapevoli delle complessità del problema ma pronti ad agire in modo responsabile.

Prenotazioni per lo spettacolo serale al n. 3913279422