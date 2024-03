Nel corso dell’ultima riunione, la Giunta comunale ha approvato la modifica delle tariffe del canone unico relativo all’occupazione del suolo per gli ambulanti nei mercati settimanali. Il provvedimento prevede, di fatto, una riduzione del 30% delle aliquote per la fascia oraria dalle 6 alle 13. Per gli ambulanti dei mercati cittadini le tariffe si riducono quindi a 0,32 euro a metro quadro per gli alimentari con posto fisso e 0,30 euro a metro quadro per i non alimentari con posto fisso. La tariffa per gli “spuntisti” resta invariata al costo forfettario di 22 euro.

«Le tariffe di Novi erano particolarmente alte– spiega Simone Tedeschi, Vice Sindaco con delega al commercio – e questo penalizzava i nostri mercati. Per favorire l’ingresso di vecchi e nuovi operatori abbiamo apportato una modifica migliorativa delle tariffe, allineandoci a quelle già applicate nei principali Comuni limitrofi». «L’auspicio – sottolineano il Sindaco, Rocchino Muliere e il Vice Sindaco Tedeschi – è che l’alleggerimento della pressione fiscale produca un aumento del numero di ambulanti interessati a occupare le aree adibite a mercato».