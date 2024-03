Torna per la sua 2a edizione il Giro del Vescovado, una giornata all’insegna di vino, convivialità e quattro passi nella magnifica cornice dei colli Tortonesi.

Sabato 4 maggio, l’associazione Incontri DiVini vi invita a scoprire le sette cantine storiche del comune di Costa Vescovato con un percorso a tappe per conoscere e degustare i vini tipici del territorio, primo su tutti il Derthona Timorasso, accompagnati da altre eccellenze gastronomiche delle Terre Derthona.

La partenza del Giro del Vescovado è prevista in Piazza Aldo Moro (fronte municipio) e sarà scaglionata in slot di mezz’ora a partire dalle ore 11 del mattino. Ogni partenza prevede due possibili itinerari, e una volta concluso il Giro dalle ore 18 vi invitiamo negli spazi de La Campeggia per un aperitivo di saluti a bordo piscina.

Durante il Giro, per chi desidera, sarà possibile gustare un menù pranzo dedicato all’evento presso la Locanda Costa dei Vigneti oppure nell’agriturismo di Valli Unite.

La quota di partecipazione è di 25€ a persona e prevede tasca, calice per le degustazioni assicurazione giornaliera e sette tappe presso le sette aziende partecipanti: Boveri Giacomo, Boveri Luigi, Daglio Giovanni, Ricci Daniele, Terre di Sarizzola, Tirelli Andrea e Valli Unite.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Costa Vescovato, dal Consorzio di tutela dei Colli Tortonesi e dal Consorzio Turistico Gran Monferrato Derthona Gavi.

Le Iscrizioni si aprono lunedì 4 marzo. Per prenotare o avere più info, contatta Incontri DiVini al numero 3791851796, via mail info.incontridivini@gmail.com oppure sul sito www.tastederthona.com

Per chi parte da Stradella, Broni, Casteggio e Voghera possibilità di trasporto in pullman GT A/R. Maggiori informazioni contattando Maxerre Viaggi al numero 0383.366636

Chi partecipa potrà beneficiare di sconti e agevolazioni presso tutte le attività del comune di Costa per la durata dell’intero weekend.