La mattina dell’8 marzo, alle ore 11.00, presso la Casa di Riposo “L’Uspidalì” l’Assessore alle Pari Opportunità Rossella Gatti e il Sindaco Maurizio Oddone omaggeranno le ospiti della residenza con la tradizionale mimosa per la Giornata internazionale della donna.

Per l’occasione saranno esposti presso la casa di riposo i ritratti fotografici realizzati nel 2019 da Walter Zollino in occasione della mostra “Ritratto di Signora con gioiello”, che vedono come protagoniste alcune ospiti dell’Uspidalì adornate con i preziosi gioielli di alcune ditte orafe valenzane. Le fotografie rimarranno poi stabilmente conservate ed esposte presso la casa di riposo, come testimonianza di donne e gioielli uniti in un universo femminile senza tempo.

Nel pomeriggio dell’8 marzo alle ore 15.00 si terrà il “Salotto delle donne”, incontro con la psicoterapeuta Maria Vittoria Del Piano organizzato da UNITRE di Valenza presso Il Filo d’Arianna in Via Camurati 39.

Domenica 10 marzo 2024 sarà la volta della “Giornata dedicata alle donne” organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco di Valenza: nel gazebo allestito in Piazza Gramsci l’Amministrazione Comunale consegnerà un omaggio floreale a tutte le donne, in Corso Garibaldi sarà allestito un mercatino con specialità enogastronomiche e dell’artigianato, dalle 12.30 aprirà il punto ristoro in Piazzetta Verdi dove si potranno gustare le specialità preparate dalla Pro Loco e dalle 15.30 musica e intrattenimento con la compagnia “On Stage” che per la giornata dedicata alle donne proporrà lo spettacolo “Power Woman”. In caso di maltempo la manifestazione si terrà domenica 17 marzo.

Il Centro Comunale di Cultura ospiterà due eventi organizzati dall’ANPI di Valenza: l’8 marzo alle 21.00 la presentazione del libro In viaggio col Decameron. Storie di donne, con l’autrice Costanza Zavanone, e il 22 marzo alle 21.00 lo spettacolo teatrale del gruppo “Kiss*s”, che avrà come tema la condanna della violenza contro le donne e la violenza di guerra.

Sabato 23 marzo alle 21.00, sempre al Centro Comunale di Cultura, sarà la volta dello spettacolo “Voci di donne, riflessioni, parole e musica” della Compagnia Teatrale Ikeatrando.

Nella seconda metà del mese di marzo la Biblioteca – Centro Comunale di Cultura ospiterà la mostra “le donne FOTOGRAFANO le donne”, conclusione del progetto fotografico con cui l’Assessorato alle Pari Opportunità ha invitato tutte le donne, di Valenza e non, a inviare e a portare presso la Biblioteca civica di Valenza scatti fotografici realizzati da donne e con protagoniste le donne. Alla base del progetto l’idea di rappresentare il variegato mondo femminile attraverso fotografie, scattate con lo smartphone oppure con una macchina fotografica, capaci di cogliere la ricchezza dell’universo femminile e di rappresentarlo attraverso gli occhi delle donne, con uno sguardo femminile sul femminile per scoprire modi di vedere e raccontare le donne nella società di oggi. Una “mostra – work in progress” che si arricchisce ogni giorno di nuove fotografie che saranno esposte a Palazzo Valentino.

Le iniziative proseguiranno anche nei mesi successivi, in collaborazione con le associazioni del territorio, per ricordare e per ricordarci, con le parole dell’Assessore Rossella Gatti e del Sindaco Maurizio Oddone, che la Giornata della donna e occasioni per parlare di donne e con le donne non sono solo l’8 marzo, ma tutto l’anno.