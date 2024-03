continua la rassegna di incontri che si tengono il giovedì sera, alle ore 21, presso la Sala Conferenze della Casa del Giovane di Novi Ligure.

Giovedì 7 marzo è il turno di Ettore Vecchione che affronterà un tema che, nonostante le abbondanti piogge di questi giorni, è diventato negli ultimi anni sempre più di attualità: la disponibilità di acqua per l’alimentazione umana, per l’irrigazione e per usi industriali.

“Dove trovare l’acqua?” è una domanda che, rispetto al passato, ci poniamo sempre di meno, abituati come siamo ad aprire un rubinetto e a trovarla senza compiere la fatica dei nostri progenitori, quotidianamente alle prese con l’incostante disponibilità di sorgenti, pozzi e corsi d’acqua naturali e artificiali.

Il Piemonte, in realtà, parte da una situazione privilegiata, perché è la regione italiana con la maggior quantità di risorse idriche (sorgenti, fiumi, acquedotti) in rapporto al numero di abitanti; nonostante questo, sempre più, negli ultimi anni, questa risorsa fondamentale si è resa meno disponibile per periodi sempre più frequenti: di qui la necessità di una maggiore consapevolezza nell’utilizzo che, secondo gli organizzatori di questa serata, può essere conseguita anche grazie a una conoscenza sempre maggiore di cosa sono le falde acquifere, di come funzionano e della loro collocazione nel sottosuolo.

Come tutti gli altri incontri organizzati alla Casa del Giovane, anche questa serata avrà un taglio divulgativo, per offrire anche a chi non è esperto del settore le conoscenze di base per poter costruirsi, in totale autonomia, una propria opinione su questo e altri temi importanti di attualità, e non solo.

La partecipazione è libera e gratuita.