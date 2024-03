Castelnuovo Scrivia. Impressionante incidente lungo la S.P. 85 verso Sale oggi pomeriggio, domenica 10 marzo , dove, a seguito di una fuoriuscita autonoma, un’autovettura si è letteralmente accartocciata.

I tre giovani occupanti sono stati trasportati in al Pronto Soccorso di Tortona con ferite guaribili in circa un mese. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Tortona e i Carabinieri, impegnati a coordinare i soccorsi e la viabilità e per ricostruire la dinamica del sinistro.