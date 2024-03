“ImperiAntiquaria”, questo è il titolo delle quattro giornate che vedranno il centro storico di Oneglia trasformarsi nel Mercato dell’Arte e dell’Antiquariato. Un evento organizzato dal CIV NuovOneglia in collaborazione con il Comune di Imperia.

Il primo appuntamento è per sabato 16 marzo, le altre tre giornate, sempre di sabato, sono previste per il 29 giugno, 21 settembre e 19 ottobre 2024.

Ciascuna giornata sarà accompagnata da una leggera musica di sottofondo Jazz in filodiffusione per le vie del centro. Gli espositori antiquari verranno posizionati nelle zone pedonali del centro storico, senza chiudere alcuna strada veicolare.

Il Presidente del CIV NuovOneglia Andrea Berselli dichiara: “Il mercatino dell’Antiquariato può svolgere un ruolo importante nel supportare l’economia locale, dando impulso alle attività commerciali e attrarre visitatori che ci auguriamo che visitino anche i negozi del centro, ristoranti e attrazioni della zona. Inoltre uno degli obiettivi è anche attirare visitatori da altre località e contribuire così a promuovere il turismo locale. Abbiamo pensato a questo evento con l’obiettivo di valorizzare il centro storico di Imperia Oneglia e permettere ai residenti e ai numerosi turisti, che spero avranno il piacere di visitare “ImperiAntiquaria”, di apprezzare le attività presenti nel centro storico e le nostre bellezze architettoniche. Ringrazio il Sindaco On. Claudio Scajola e gli Assessori Marcella Roggero e Gianmarco Oneglio dell’appoggio nella realizzazione della manifestazione, auspicando che dal 2025 possa diventare a cadenza mensile.”

“Un appuntamento molto amato quello del Mercato dell’Arte e dell’Antiquariato, che attira collezionisti, ma anche turisti stranieri. Nella giornata di sabato, Imperia diventa punto di riferimento per centinaia di visitatori e appassionati. Un tuffo del passato in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di tutti i tipi e scoprire pezzi preziosi e insoliti. L’intenzione dell’Amministrazione è quello di dar sempre più spazio a iniziative come queste, che permettono di potenziare l’economia locale e accrescere il turismo nella città”, commenta l’assessore al Commercio, Gianmarco Oneglio.