Questa mattina, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia Covid 19, il sindaco Claudio Scajola, accompagnato dal Presidente del Consiglio Comunale Simone Vassallo e dal Comandante della Polizia Locale Alessio Moriano, ha deposto due corone di alloro presso i Cimiteri cittadini di Oneglia e Porto Maurizio, a ricordo di chi ha perso la vita durante la pandemia e in segno di vicinanza ai familiari dei tanti deceduti a causa del virus. Per l’intera giornata odierna, inoltre, le bandiere esposte all’esterno di Palazzo Civico saranno tenute a mezz’asta.

Correlati