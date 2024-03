Sono aperte le iscrizioni al percorso formativo gratuito in “Promotore del patrimonio culturale e turistico di Imperia”, organizzato dall’Amministrazione Comunale nell’ambito delle attività legate al Centenario.

L’attività di formazione avverrà sia a distanza che in presenza, per un totale di 60 ore, a cui farà seguito una parte pratica, per un totale di 90 ore. Il numero di destinatari massimo è di 15 partecipanti. Possono presentare domanda coloro che hanno compiuto il 18° anno di età, sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e hanno una conoscenza di una lingua straniera livello b1 (dichiarata con autocertificazione).

Nel caso di domande di partecipazione maggiori rispetto al numero di posti disponibili, saranno requisiti preferenziali nella fase di selezione l’essere residente nel Comune di Imperia o essere studente presso istituti scolastici o universitari del Comune di Imperia, essere in possesso di una laurea coerente con gli obiettivi del progetto o aver già svolto percorsi lavorativi o di studio coerenti con gli obiettivi del progetto, la dichiarata disponibilità a frequentare il percorso formativo in base alle modalità proposte, essere in possesso del patentino di guida turistica. Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

A svolgere le attività sarà la società specializzata Insight Risorse Umane, incaricata dal Comune di Imperia per la parte di formazione del Progetto”100 x 100 Imperia: i personaggi di un Secolo di storia 1923-2023″, finanziata dal Ministero dell’Interno.

L’obiettivo di questa attività è di favorire la costruzione di professionalità caratterizzate da competenze trasversali, di supporto ai bisogni delle comunità professionali e territoriali di riferimento in ambito culturale e turistico.

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata secondo il fac-simile allegato all’avviso e scaricabile dal sito del Comune di Imperia (https://www.comune.imperia.it/index.php/it/news-e-progetti/notizie-dal-comune/1366-avviso-di-selezione-al-corso-di-formazione-gratuito-promotore-del-patrimonio-culturale-e-turistico-di-imperia). La domanda, con gli allegati, dovrà essere inviata via e-mail (farà fede la data e l’ora di arrivo) all’indirizzo centenarioimperia@comune.imperia.it entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 29 marzo 2024.

Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo segreteria@insight.ca.it o chiamare ai numeri 070/7339735 – 351/0189424 (anche Whatsapp).

“Quando abbiamo iniziato a ragionare con il sindaco Claudio Scajola sulle attività del Centenario, abbiamo da subito inteso questo appuntamento sia come un traguardo da festeggiare che come un punto di partenza per l’Imperia di domani. Per tale ragione, visti anche i grandi investimenti in ambito culturale e museale e la crescita turistica costante che la città sta vivendo, abbiamo inserito nel progetto presentato al Ministero dell’Interno anche una parte cospicua di formazione. Puntare su questo aspetto, offrendo un corso gratuito ai nostri giovani, significa porre le basi per un percorso stabile di valorizzazione e crescita del territorio. Seguiranno durante l’anno altre attività di questo tipo, rivolte a cittadini e scuole, per essere tutti più consapevoli del patrimonio storico, artistico e culturale che ci circonda e diventarne tutti promotori verso l’esterno”, così l’assessore alla Cultura, Marcella Roggero.