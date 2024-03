Il Comune di Imperia aderisce alla Giornata Mondiale della Sindrome di Down, che ricorre ogni 21 Marzo, illuminando il Palazzo Civico e la fontana di Piazza Dante di giallo e blu per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema di aumentare l’inclusione sociale, scolastica e lavorativa per bambini, giovani e adulti con sindrome di Down.

“Un gesto simbolico per ricordare l’importanza di abbattere i pregiudizi e gli stereotipi ancora presenti nella società e promuovere l’accettazione, l’inclusione e la diversità. La disabilità, in tutte le sue forme, è un tema complesso che l’Amministrazione Comunale si sta impegnando ad affrontare dall’abbattimento delle barriere architettoniche alle iniziative di volontariato nel sociale volte all’assistenza e fornitura di beni di prima necessità e attività inclusive nella didattica. In questi anni sono stati fatti molti passi avanti che dimostrano che la direzione è quella giusta, ma rimane ancora molto da fare. Non sempre il diritto alla piena partecipazione alla vita sociale e il diritto all’inclusione delle persone con disabilità è garantito nella vita di ogni giorno. Per questo, converrebbe che tutti noi riflettessimo su questa tematica con l’obiettivo di combattere le discriminazioni e incoraggiare la diffusione della cultura della diversità come un valore aggiunto“, commenta l’assessore alla Comunità Solidale, Laura Gandolfo