Il sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi fa chiarezza su ripascimento delle spiagge e sulla situazione: “Emergenze eccezionali come la rottura contemporanea di tre stazioni di pompaggio della fognatura – dice Za Garibaldi – non possono e non devono mettere in dubbio la funzionalità delle spiagge di Borgo Paradiso, che in questi anni hanno funzionato egregiamente, aumentando le loro potenzialità ricettivo/turistiche proprio grazie al ripascimento.”

“Il progetto in corso d’opera in zona Borgo Paradiso è in fase di monitoraggio, così come previsto dalla normativa regionale, proprio per trovare adeguate soluzioni alle criticità emerse. Il progetto è stato costruito in piena sinergia con gli ambiti regionali deputati alla salvaguardia dell’ecosistema marino, da esperti che operano ai vertici di questo campo (tra cui biologi marini, ricercatori e ingegneri impegnati anche in ambito universitario), la cui preparazione e la cui competenza sono apprezzate e impiegate in complesse progettazioni di livello nazionale.”