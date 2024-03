Dopo sei anni al comando della locale Stazione Carabinieri, il Luogotenente C.S. Emiliano Sciutto lascia Sezzadio per assumere l’incarico di Comandante del Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Acqui Terme.Le istituzioni cittadine hanno voluto ringraziare il Luogotenente per il lavoro svolto al servizio della comunità, consegnandogli una targa ricordo e porgendogli gli auguri per il nuovo incarico, nel corso di una cerimonia svoltasi presso il Comune di Sezzadio, a cui hanno partecipato il Comandante della Compagnia di Acqui Terme, Maggiore Gabriele Fabian, il Sindaco Enzo Daniele, il Vice Sindaco Giancarlo Triggiani, in rappresentanza della Protezione Civile, e il Sindaco di Castelspina, Claudio Mussi, paese ricompreso nella giurisdizione del Comando dei Carabinieri sezzadiesi.

