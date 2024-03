Grande successo per la prima giornata di Fiori in Festa 2024 a Villa Faraldi e le sue frazioni, malgrado il meteo non troppo favorevole; molto soddisfatti i volontari della Pro Loco dei Faraldi per l’afflusso di tante persone e che ora attendono residenti e villeggianti anche nelle giornate di domani e lunedì di Pasquetta per ammirare i fiori, gli allestimenti e le molte opere esposte e a partecipare ai diversi e interessanti incontri e laboratori.

Correlati