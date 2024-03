In collaborazione con il Comune di Tortona, Gestione Ambiente ha effettuato un intervento di pulizia straordinaria in Via Muraglie Rosse. L’operazione ha permesso di rimuovere rifiuti abbandonati e sterpaglie che deturpavano il decoro urbano e rappresentavano un potenziale rischio per la salute e la sicurezza dei cittadini.

L’intervento si inserisce nell’ambito del più ampio impegno di Gestione Ambiente per la tutela del territorio e la promozione di una cultura del rispetto dell’ambiente. La collaborazione con il Comune di Tortona è un esempio virtuoso di come, attraverso il lavoro sinergico di diverse realtà, sia possibile ottenere risultati concreti per il benessere della collettività.

Invitiamo tutti i cittadini a contribuire attivamente alla cura della città, mantenendola pulita e decorosa.

Con il sostegno di tutti, Tortona può diventare una città ancora più bella e vivibile.