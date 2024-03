Domenica prossima, 24 Marzo alle 18 presso la Civica accademia di Musica “Lorenzo Perosi” si terrà il penultimo appuntamento degli “Aperitivi in musica” organizzati dall’Accademia gestita da Daniela Agostini dal titolo “PER ARTE E PER AMORE” dove si eseguiranno brani tratti dall’opera lirica, dai film, dai musical con l’intento di viaggiare tra arte e amore

Protagonisti il maestro soprano Cecilia Hyo in Lee , laureata in Canto Lirico, con il massimo dei voti , presso l’università di Daejon, perfezionandosi sia al conservatorio di Parma che al conservatorio Vivaldi di Alessandria dove si è laureata in canto lirico concertistico. Ha tenuto vari concerti di musica lirica e musica sacra in Corea del sud, in Svizzera ed in Italia.

Ad accompagnare al pianoforte, il maestro soprano , il maestro Gian Maria Franzin , con laurea in pianoforte e diploma accademico di secondo livello come pianista accompagnatore ,presso il conservatorio Vivaldi e docente presso la stessa a Accademia Lorenzo Perosi e direttore del coro di voci bianche, dell’ istituto. Franzin è anche Docente di ruolo di Educazione musicale presso la scuola secondaria di I grado Mario Patri dell’istituto comprensivo B. di Tortona. Ha composto musiche di scena per spettacoli teatrali , lavora con diversi gruppi orchestrali e corali in tutta Italia che all’estero.

L’ingresso ai concerti è gratuito ma i posti sono limitati, per cui si consiglia la prenotazione telefonando al n. 3493818019.