Tortona inaugurerà domenica 3 marzo il percorso all’interno del programma “Just The Woman I Am” organizzato dal CUS di Torino inserendosi tra i “Comuni on the Road” della Regione Piemonte.

Il percorso è stato pensato dall’associazione Azalai ASD e presentato insieme al Derthona Basket nelle due precedenti edizioni di “Just The Woman I Am”. A valorizzare il progetto presentato dal Comune e approvato dalla Regione, la partecipazione in qualità di partner, oltre ad Azalai e al Derthona Basket, il CAI sezione di Tortona, ASD Derthona Ginnastica, Derthona Nuoto, l’Istituto comprensivo Tortona B, l’Istituto “San Giuseppe”, l’Istituto “Santachiara” (scuola dell’infanzia e agenzia formativa) l’Istituto “G. Marconi” e il Liceo “G. Peano”.

La camminata, del 3 marzo a Tortona, si snoderà sul percorso permanente ad anello con avvio alle ore 16 dal Palazzetto “Uccio Camagna” in piazza Ubertis, proseguirà sulla via Emilia, attraversando piazza Duomo, per poi salire verso il parco del Castello raggiungendo la torre, simbolo della città. Da lì si scenderà verso sud e, costeggiando l’ospedale “Santi Antonio e Margherita”, si farà ritorno al punto di partenza.

“Just The Woman I Am” sarà il simbolo che dovrete seguire per completare tutto il percorso il 3 marzo e in ogni altra occasione, ai partecipanti sarà consegnato un kit omaggio contenente la maglietta di JTWA, il pettorale e alcuni gadget. Appuntamento quindi domenica 3 marzo alle ore 16 davanti al Palazzetto “Camagna” per un pomeriggio all’insegna della salute e del benessere.