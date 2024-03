Considerato troppo pericoloso per un’area urbana caratterizzata da grandi flussi di persone, lo storico pino antistante l’ingresso delle scuole di via Bianchieri viene abbattuto per salvaguardare la sicurezza della cittadinanza.

Il grande pino domestico di via Bianchieri è oggetto di analisi e monitoraggio particolari da qualche anno, soprattutto in considerazione dell’inclinazione complessiva che è stata valuta anomala. In virtù dell’andamento sospetto dell’inclinazione, dopo attenta verifica tecnica, nel 2022 è stata prescritta una prova di trazione (pulling test), un esame strumentale non distruttivo che valuta la presunta propensione al cedimento di un albero studiando le sollecitazioni indotte dal test. Dopo la potatura, realizzata nel 2023 per alleggerire la chioma della pianta, è stato installato al fusto un inclinometro, che ha consentito la misurazione e il monitoraggio dell’inclinazione. Purtroppo sono stati registrati continui incrementi nei valori registrati, l’ultimo dei quali è stato letto a fine febbraio in seguito a raffiche di vento a intensità di burrasca.

I tecnici incaricati non hanno potuto far altro che constatare la progressiva inclinazione della zolla radicale, considerando il pericolo di cedimento significativo e prescrivendo l’abbattimento. Diano Marina saluta così tristemente il pino domestico di via Bianchieri, cresciuto con i dianesi a ridosso delle scuole ma proprio per questo ancora più rischioso per la sicurezza pubblica.