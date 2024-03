Dopo il partecipato incontro di martedì pomeriggio – dedicato alla figura di Lidia Poët, che contribuì attivamente ai movimenti di inizio ‘900 che sostenevano l’emancipazione femminile – Diano Marina ricorda la Giornata internazionale dei diritti delle donne. Un mazzo di mimosa è stato posizionato oggi sulla panchina rossa inaugurata in via Genala lo scorso 24 novembre e la facciata del palazzo comunale sarà illuminata di rosa per ricordare l’importanza di un dialogo sulla parità di genere che deve rimanere aperto.

