I Carabinieri della compagnia di Tortona ed in particolare quelli di Viguzzolo, unitamente ai colleghi della Stazione di Castelnuovo Scrivia, hanno arrestato un 27enne senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia, presunto responsabile di violenza sessuale, resistenza, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Nel tardo pomeriggio del 17 marzo, a seguito di richiesta pervenuta al 112, la pattuglia dei Carabinieri di Viguzzolo è intervenuta al Pronto Soccorso di Tortona per un uomo in escandescenza che disturbava, anche con atteggiamenti molesti, il personale sanitario.

Una volta sul posto, la pattuglia ha notato l’uomo uscire dalla struttura e lo ha raggiunto. Il 27enne, in evidente stato di agitazione dovuta all’assunzione di alcool, alla richiesta dei documenti di riconoscimento, ha iniziato a ingiuriare e minacciare i Carabinieri.

Essendo sprovvisto di documenti, l’uomo è stato quindi accompagnato in caserma per essere sottoposto a foto-segnalamento ma, nel corso delle operazioni, ha continuato a inveire contro gli operanti, tentando di colpirli con calci e pugni, oltre a cercare di molestare il personale femminile.

L’eccessiva esuberanza del fermato ha richiesto l’intervento di altro personale, fra cui un Carabiniere libero dal servizio, che, accorso in supporto dei colleghi, è rimasto gravemente ferito da un violento calcio sferratogli dal 27enne, che gli ha causato la rottura della tibia.

Trasportato d’urgenza in ospedale, dove è tuttora ricoverato, il Carabiniere è stato sottoposto a un primo intervento chirurgico per ricomporre la frattura, a cui ne seguirà un secondo entro la settimana. Nel frattempo, il 27enne è stato arrestato e, dopo una notte in camera di sicurezza, è stato portato davanti al Tribunale di Alessandria per l’udienza di convalida, a seguito della quale è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in Tortona, con permanenza notturna a casa.