Si è tenuta oggi alle 12.00 la prima convocazione della Commissione speciale temporanea antimafia di Diano Marina. In sala giunta si sono riuniti tutti i membri nominati in occasione dell’ultimo consiglio comunale: il Sindaco Cristiano Za Garibaldi e i consiglieri Gianluca Gramondo, Valentina Zeccola, Francesco Parrella e Marcello Bellacicco. In questo primo incontro, presieduto dal consigliere Francesco Bregolin, si è proceduto alla votazione del Presidente della commissione antimafia.

Il neo eletto Presidente Francesco Parrella, votato all’unanimità, con riconoscimento della sua preparazione e delle sue capacità di gestione, avrà come compito quello di guidare la Commissione antimafia nell’analizzare i temi di particolare interesse, nell’acquisire relazioni predisposte da organi preposti, nell’organizzare momenti di confronto con studenti e cittadini e nel partecipare a eventi culturali. “Ringrazio per la nomina” dichiara Parrella “ma soprattutto per le motivazioni che hanno esternato il Sindaco e il consigliere Bellacicco, che sono ancor più motivo di orgoglio. Cercherò di portare un contributo significativo nei limiti di quello che è consentito all’Ente, condividendo confronti, riflessioni e idee e promuovendo una comunicazione calibrata, coesa e coerente con il nostro ruolo”.