La Polizia locale di San Bartolomeo al Mare ha provveduto oggi alla chiusura temporanea di un tratto di via Marconi per motivi di sicurezza, a causa del cedimento del manto stradale.

In attesa del sopralluogo e delle decisioni degli ingegneri, che valuteranno il da farsi, se chiuderla in maniera stabile fino al completamento dei lavori per la messa in sicurezza o meno, è stato chiuso il tratto di strada visibilmente soggetto a cedimento, che è quindi per ora interdetto sia al traffico veicolare e pedonale.